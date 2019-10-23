الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

للتعاون في مجال تصنيع الهياكل المعدنية

مذكرة تفاهم بين "سهيل بهوان" و"أومسول" المجرية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "سهيل بهوان" و"أومسول" المجرية

 

 

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير راشد الكندي

 

وقعت شركة "بلاد عمان" إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان مذكرة التفاهم مع شركة أومسول المحدودة، وهي شركة مجرية متخصصة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة والتقليدية، للاتفاق على التعاون في مجال تصنيع الهياكل المعدنية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السلطنة، وذلك بحضور معالي بيتر زيجارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري والشيخة أمل سهيل بهوان، نائب رئيس مجموعة سهيل بهوان القابضة (ش.م.م).

ووقع مذكرة التفاهم استفان سازوج، المدير العام لشركة اومسول المحدودة ودهرميندرابال سينغ كابور، المدير العام لشركة "بلاد عمان". وتم تأسيس شركة اومسول المحدودة من قبل رواد أعمال مجريين لتطوير أسواق السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويتمتع المؤسسون بعقود من الخبرة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة والتقليدية في أوروبا وكندا وأستراليا والشرق الأوسط.

وتعد "بلاد عمان" أكبر شركة لتصنيع الهياكل المعدنية في السلطنة والأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب المباني سابقة الهندسة وأعمال الصلب الإنشائية المسبقة الصنع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يوليو 2019

60 مشاركا في مسابقة سهيل بهوان

المزيد

21 يناير 2019

سهيل بهوان ينقل أسهمه في شركة الجزيرة إلى إبنته

المزيد

09 مايو 2016

سهيل بهوان للسيّارات تطلق زيوت "لوك أويل" في السلطنة

المزيد

07 ديسمبر 2015

"سهيل بهوان" تحتفل بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة