مذكرة تفاهم بين "سهيل بهوان" و"أومسول" المجرية

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير راشد الكندي

وقعت شركة "بلاد عمان" إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان مذكرة التفاهم مع شركة أومسول المحدودة، وهي شركة مجرية متخصصة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة والتقليدية، للاتفاق على التعاون في مجال تصنيع الهياكل المعدنية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السلطنة، وذلك بحضور معالي بيتر زيجارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري والشيخة أمل سهيل بهوان، نائب رئيس مجموعة سهيل بهوان القابضة (ش.م.م).

ووقع مذكرة التفاهم استفان سازوج، المدير العام لشركة اومسول المحدودة ودهرميندرابال سينغ كابور، المدير العام لشركة "بلاد عمان". وتم تأسيس شركة اومسول المحدودة من قبل رواد أعمال مجريين لتطوير أسواق السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويتمتع المؤسسون بعقود من الخبرة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة والتقليدية في أوروبا وكندا وأستراليا والشرق الأوسط.

وتعد "بلاد عمان" أكبر شركة لتصنيع الهياكل المعدنية في السلطنة والأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب المباني سابقة الهندسة وأعمال الصلب الإنشائية المسبقة الصنع.