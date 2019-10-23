اتفاقية تعاون زراعي وسمكي بين السلطنة ونيوزيلندا

مسقط – الرؤية

وقعت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الأولية بنيوزيلندا، تتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي.

ووقع الاتفاقية من جانب السلطنة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب حكومة نيوزيلندا سعادة جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا المعتمد لدى السلطنة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من العلاقات المتميزة بين السلطنة ونيوزيلندا ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الزراعة، وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تشجيع التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وحضر الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.