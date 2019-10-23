الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

اتفاقية تعاون زراعي وسمكي بين السلطنة ونيوزيلندا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

اتفاقية تعاون زراعي وسمكي بين السلطنة ونيوزيلندا

 

مسقط – الرؤية

 

وقعت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الأولية بنيوزيلندا، تتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي.

ووقع الاتفاقية من جانب السلطنة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية ومن جانب حكومة نيوزيلندا سعادة جيمس مونرو، سفير نيوزيلندا المعتمد لدى السلطنة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من العلاقات المتميزة بين السلطنة ونيوزيلندا ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الزراعة، وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تشجيع التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وحضر الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أبريل 2016

السلطنة وقطر توقعان اتفاقية تعاون في المجال الأمني

المزيد

22 مايو 2019

السلطنة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة

المزيد

27 أبريل 2016

السلطنة وقطر توقعان اتفاقية تعاون في المجال الأمني

المزيد

11 سبتمبر 2018

السلطنة والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة