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بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

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  مسقط – الرؤية

 تمكن مأمورو الضبط القضائي «مراقبو الحياة البرية» بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية مساء يوم السبت الماضي، من إلقاء  القبض على ٥ متهمين من عائلة واحدة، متلبسين بصيد مجرم لعدد من الوعول العربية «الطهر» ضمن نطاق محمية رأس الشجر بولاية قريات.

واستخدم الجناة في اعتدائهم على الحياة الفطرية مركبة من نوع دفع رباعي «بيك اب» عنابية اللون، وأسلحة تقليدية وكمية من الذخيرة، وعثر بحوزتهم على عدد من الوعول العربية التي تم اصطيادها، مع التحريز على عدد من الأسلحة البيضاء التي حفظت جميعها بالإضافة للأدلة الثبوتية الأخرى لتقديمها لتصرف الجهات القضائية.

 وتعود تفاصيل الحادثة إلى أنه في مساء يوم السبت٢٠١٩ تلقى مأمورو الضبط القضائي «مراقبو الحياة البرية» بمحمية رأس الشجر الطبيعية بلاغاً من أحد المواطنين المتعاونين يفيد بوجود سيارة من نوع دفع رباعي «بيك اب» عنابية اللون مشتبه فيها تجوب إحدى مناطق محمية رأس الشجر الطبيعية بولاية قريات.  

وباشرت الدورية الاعتيادية أدائها الوظيفي المنوط إليها بتنفيذ عملية المعاينة والتحقق من صحة البلاغ مع رصد وتتبع المركبة المشتبه فيها والمداخل والمخارج لساعات طويلة شوهد خلالها ارتياد الجناة للمكان نفسه عدة مرات، وعقب ذلك حظيت الدورية الموجودة بالموقع بإسناد بصفة عاجلة وتدخل من قبل شرطة عمان السلطانية بعد رفض الجناة التجاوب والإفصاح عن كل ما بحوزتهم وعن سبب دخولهم للمنطقة دون إذن مسبق.

وأسفرت عملية المداهمة عن القبض على المتهمين وعددهم ٥ أشخاص من عائلة واحدة متلبسين بالجرم المشهود حيث تم العثور بداخل مركبتهم على عدد ٢ وعول عربية (ذكر وأنثى) تم صيدها عبر أعيرة نارية وذبحها وسلخها، كما عثر بداخل المركبة على ( عدد ٣ أسلحة تقليدية وعدد ٣ سلاح أبيض وكمية من الذخيرة المجهزة للأسلحة). ليتم إحالتهم للعدالة وتصرف الجهات القضائية المختصة لينطبق عليهم القانون جراء فعلتهم النكراء تجاه انتهاكاتهم واعتداءاتهم على الحياة الفطرية ومن جند نفسه وحياته لحمايتها من المعتدين.

 

 

 

 

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