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كلية العلوم التطبيقية بصلالة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

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صلالة _ عادل بن مبروك البراكة

 احتفلت كلية العلوم التطبيقية، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بتخريج طلبتها لعام 2019م، من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي والدكتور عبدالله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الولاة وعمداء الكليات ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بالكلية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وألقى المكرم الدكتور بخيت بن أحمد المهري، عميد الكلية كلمة الوزارة رحب من خلالها براعي الحفل وأصحاب السعادة والحضور.

 وقال المكرم الدكتور بخيت بن أحمد المهري، إن وزارة التعليم العالي الموقرة تبذل قصارى جهودها لاستقطاب الكوادر العمانية والوافدة إلى هيئات التدريس بالكليات والتي تترجم خبراتها العلمية في واقع تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات، صقلاً لمواهبهم وتنمية لقدراتهم وتوجيها لطموحاتهم نحو ما من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية في مجتمعنا إلى أعلى درجات البناء والإنجاز.

 واستعرض عميد الكلية، خلال كلمته بشكل موجز إنجازات البحث العلمي للعام الأكاديمي 2018/2019م والمتمثلة في (ثمان وثلاثين) ورقة علمية منشورة أو قيد النشر في مجلات علمية عالمية و(سبع عشرة) ورقة في مؤتمرات محلية ودولية منها ثلاث أوراق في جامعة أكسفورد و(خمسة) مشاريع بحثية بتمويل من الكلية واثنا عشر مشروعا بحثيا تمويليا سلمت بمجلس البحث العلمي و(ثلاث) مشاركات دولية في مشاريع بحثية تمويلية من الاتحاد الأوروبي (EU) في الطاقة وإدارة الأعمال، وأفضل ورقة علمية في الندوة المشتركة لكليات العلوم التطبيقية (الثورة الصناعية الرابعة) في قطاع تقنية المعلومات، ونشر براءة اختراع في مجلة براءات الاختراع بمكتب الملكية الفكرية بالمملكة المتحدة مارس 2019م.

 وأشار إلى أن الكلية تتهيأ لاستقبال فريق التقييم للاعتماد المؤسسي بعد أن سلمت تقريرها في شهر يوليو 2019م، وهنا لا يسعني إلا أن أشكر الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل جميع العاملين بالكلية من الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بغية إبراز كليتنا في مقام العمل المؤسسي المتقن، ونأمل من الله توفيق الجهود.  

وألقت الخريجة أزهار بنت حمد البوسعيدي تخصص تقنية المعلومات كلمة الخريجين نيابة عن زملائها، وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن الكلية من إنتاج قسم الاتصال الجماهيري، بعدها قام راعي الحفل بتكريم الطلبة الأوائل على تخصصاتهم، تلا ذلك توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين في مختلف البرامج، وفي ختام الحفل قدم سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي هدية تذكارية لراعي الحفل.

 

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