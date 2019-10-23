الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل يوم التصويت

اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة تعقد اجتماعها السادس

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة تعقد اجتماعها السادس

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، أمس، اجتماعها السادس بمقر اللجنة؛ وذلك برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

وناقشَ الاجتماعُ محضرَ الاجتماع السابق واعتماده، والوقوف على إجراءات التصويت عن بُعد الذي أُجرِي يوم السبت 19 من أكتوبر الجاري؛ من خلال تطبيق التصويت عن بُعد، كما اطَّلعت على الاستعدادات اللازمة لسير عملية الانتخاب يوم الأحد 27 من هذا الشهر، واستعرضت كذلك التعاميم الصادرة عن اللجنة الرئيسية للانتخابات، واتخذت بصددها القرارات القانونية.

وأبدتْ اللجنة ارتياحها من سير الإجراءات المتبعة خلال فترة التصويت عن بُعد، والتي انتهت في ذات يوم التصويت، وتثمِّن دور وزارة الداخلية في تطوير العملية الانتخابية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي أتاحت للمواطنين الموجودين خارج السلطنة المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويسر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 يناير 2019

اللجنة الرئيسية لانتخابات الشورى تعقد اجتماعها الأول

المزيد

05 يوليو 2015

القوائم النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

المزيد

04 أكتوبر 2015

"الداخلية" تعتمد 107مراكز في مختلف الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

المزيد

06 أبريل 2019

مناقشات ثرية حول الفترة التاسعة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة