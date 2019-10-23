اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة تعقد اجتماعها السادس

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، أمس، اجتماعها السادس بمقر اللجنة؛ وذلك برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

وناقشَ الاجتماعُ محضرَ الاجتماع السابق واعتماده، والوقوف على إجراءات التصويت عن بُعد الذي أُجرِي يوم السبت 19 من أكتوبر الجاري؛ من خلال تطبيق التصويت عن بُعد، كما اطَّلعت على الاستعدادات اللازمة لسير عملية الانتخاب يوم الأحد 27 من هذا الشهر، واستعرضت كذلك التعاميم الصادرة عن اللجنة الرئيسية للانتخابات، واتخذت بصددها القرارات القانونية.

وأبدتْ اللجنة ارتياحها من سير الإجراءات المتبعة خلال فترة التصويت عن بُعد، والتي انتهت في ذات يوم التصويت، وتثمِّن دور وزارة الداخلية في تطوير العملية الانتخابية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي أتاحت للمواطنين الموجودين خارج السلطنة المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويسر.