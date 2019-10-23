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ضمن أيام مجلس التعاون

جامعة السلطان قابوس تستضيف حلقة عمل للتعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استضافتْ جامعة السلطان قابوس، أمس الأربعاء، حلقة للتعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك، وهي مُحاضرة مُوجَّهة لمنسوبي وطلاب الجامعة، تتناول التعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك الاقتصادية والتنموية، وتسعى للتركيز على تعريف الأكاديميين والباحثين وطلاب الجامعة بقرارات العمل الخليجي الاقتصادي والتنموي ومستوى الإنجازات.

وقدَّم سالم العجيلي رئيس قسم السوق الخليجية المشتركة، عرضًا حول إنجازات العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي، مُستعرضًا ما تحقق خلال 38 عاما في هذا المجال، ومشيرًا إلى السعي نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول المجلس بحلول العام 2025. وأوضح العجيلي أهم إنجازات العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي، والتي من ضمنها: بناء عدد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة؛ هي: هيئة التقييس، هيئة الاتحاد الجمركي، مؤسسة الخليج للاستثمار، مركز التحكيم التجاري، الشبكة الخليجية للصرف الآلي، هيئة الربط الكهربائي، المركز الاحصائي، المجلس النقدي ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

واستعرض العجيلي عددًا من المشاريع الضخمة التي يتم العمل عليها حاليًا، والتي سترى النور -بحسب قوله- في الأيام المقبلة؛ منها: مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون التي قرر المجلس البدء في تنفيذها عام 2009، والتي ستنتهي المرحلة الأولى منها عام 2023؛ حيث ستربط كلًا من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، في حين سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول العام 2025، والتي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ويصل الطول الإجمالي لسكة الحديد إلى 2117 كم.

وقدم الدكتور المختار بن سيف العبري رئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، عرضًا حول مستقبل التكامل الاقتصادي، تطرق خلاله إلى مراحل وخطوات التكامل الاقتصادي بشكل عام، إضافة لعوامل نجاح التكتلات الاقتصادية من خلال استعراض بعض النماذج الدولية من التكتلات الاقتصادية. كما تحدث عن مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس. مؤكدً أهمية الوحدة الاقتصادية للتطبيق الكامل للسوق الخليجية المشتركة، وتوحيد السياسات الاقتصادية والتجارية، لتحقيق مثلث: الأمن، وجودة المعيشة، والحفاظ على الهوية.

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