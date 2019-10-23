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في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

السنيدي يفتتح النسخة السابعة لمهرجان التمور العمانية بمشاركة 90 مزارعا ومنتجا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

السنيدي يفتتح النسخة السابعة لمهرجان التمور العمانية بمشاركة 90 مزارعا ومنتجا

 

مسقط – الرؤية

ينطلق اليوم مهرجان التمور العُمانية السابع ويستمر حتى 31 من الشهر الجاري في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويرعى الافتتاح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

وتتضمن النسخة السابعة للمهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية ومعرض للصور الفوتوغرافية حول محور النخيل، إلى جانب تقديم فعاليات للأطفال ومنها عروض وشخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين.  ويشارك في المهرجان أكثر من 90 مشاركا من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات تصنيع التمور من مختلف محافظات السلطنة لعرض أصناف من التمور التي تشتهر بها السلطنة.

ويُعد مهرجان التمور العمانية الحدث الزراعي الأهم والأكبر في السلطنة وتنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية سنوياً بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف التعريف بأصناف وأنواع التمور العمانية والمشاريع والبرامج المنفذة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في قطاع إنتاج وتصنيع التمور، وتحويل التمور من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي، وتشجيع المزارعين والمنتجين على الاهتمام بجودة المنتجات والتغليف ومراعاة قواعد سلامة الغذاء.

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