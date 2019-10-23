"الأهلي الإسلامي" يحتفل بافتتاح فرع جديد في الغبرة

مسقط - الرؤية

احتفل "الأهلي الإسلامي" بافتتاح فرع جديد في مجمع ليوان السفينة بالغبرة، تحت رعاية سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي والي بوشر، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا، وجمع من عملاء البنك.

ويأتي افتتاح فرع الغبرة الجديد في إطار التزام الأهلي الإسلامي بتوسيع شبكة فروعه وتقريب خدماته المصرفية لعملائه في مختلف أنحاء السلطنة، وتوفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات المصرفية المحسنة لعملاء البنك في الغبرة والمناطق المحيطة بها.

وقال يوسف بن سالم الرواحي، نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي: يأتي افتتاح الفرع الجديد استكمالا لنهج البنك في تعزيز تواجده بالقرب من عملائه، حيث يعتبر هذا الفرع من الفروع المتميزة والذي يخدم العديد من العملاء في الغبرة والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أنَّ هذا التوسع يأتي ضمن استراتيجية البنك في تحديث وتطوير فروعه، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية تلبيةً ‏لاحتياجات ‏عملاء البنك وتطلعاتهم.

وحرصاً من البنك على توثيق العلاقة مع جميع عملائه في مُختلف الولايات، فإنَّ إضافة الفرع الجديد جزء من الهدف الاستراتيجي للبنك لتوسيع شبكة خدماته باستمرار وضمان وصول العميل بسهولة إلى محفظته المتنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة.

ويلتزم الأهلي الإسلامي بضمان تقديم أفضل المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة، وانطلاقاً من مبدأ الصدق والشفافية، يقدِّم البنك عدداً من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات، ومع تدشين فرعه في الغبرة، يواصل الأهلي الإسلامي توسيع شبكة عملياته لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء السلطنة. وقد دشن البنك مؤخرًا حساب "قطاف" للجوائز، ويستند إلى مبدأ المضاربة الإسلامية، ويقدم جوائز سنوية تبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال عماني.