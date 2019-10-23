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بنك ظفار يرعى ملتقى "ابدأ مشروعك" لدعم رواد الأعمال

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

بنك ظفار يرعى ملتقى "ابدأ مشروعك" لدعم رواد الأعمال

مسقط – الرؤية

قدم بنك ظفار الدعم لملتقى "ابدأ مشروعك" الذي نظم مؤخرًا في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك ترجمة لالتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال حسين بن علي اللواتي، نائب المدير العام – للتجزئة المصرفية وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة ببنك ظفار: نسعى دائمًا إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشاركة في الفعاليات التي تساهم في إبراز مشاريع القطاع، وقد أتاح ملتقى "ابدأ مشروعك" الفرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم التي يمكن استثمارها لمشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وشكل ملتقى "ابدأ مشروعك" الذي استمر ليومين، منصة مثالية لرواد الأعمال من الشباب العُماني لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات إلى جانب بحث فرص الاستثمار المتاحة لأفكارهم ومشاريعهم.

ويُقدم بنك ظفار مجموعة من الخدمات، والمنتجات، والحلول المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قسم مختص يعمل على تعزيز التجربة المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تلبية الاحتياجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويولي بنك ظفار اهتمامًا بالغًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية إذ تعد أحد أهم ركائز البنك، حيث يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا على المدى الطويل، كما يؤمن بنك ظفار بأهمية تقديم الدعم للمجتمع من خلال المبادرات المتنوعة حيث يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم بنك ظفار دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والأنشطة والمبادرات المجتمعية، كما يقدم البنك دعمه للمبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع.

ويعمل البنك على تحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.

 

 

 

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