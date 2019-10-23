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تأكيدا لريادة ميثاق في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية

خدمة جديدة من "ميثاق" لتسهيل إنشاء وتغيير الرقم السري للبطاقات البنكية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

خدمة جديدة من "ميثاق" لتسهيل إنشاء وتغيير الرقم السري للبطاقات البنكية

 

مسقط – الرؤية

أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط خدمة جديدة تُمكن الزبائن من إنشاء وإعادة تعيين الرقم السري لبطاقات الخصم والائتمان بصورة آلية ومبسطة، حيث يستطيع الزبائن تنفيذ هذه الخدمة عن طريق مركز الاتصال وأجهزة الصراف الآلي لميثاق في كافة محافظات وولايات السلطنة، مما يوفر الوقت والجهد على الزبائن دون حاجة إلى الانتظار لاستلام الرقم السري الجديد مطبوعاً عن طريق البريد الشخصي أو زيارة الفرع.

ولإنجاز الخدمة الجديدة والاستفادة منها يمكن لزبائن ميثاق الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي لميثاق وإدخال بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان وسيظهر على شاشة الجهاز خدمة اختيار "إنشاء رقم سري/ تغيير الرقم السري" ويتطلب من الزبون اتباع الإرشادات والخطوات التي ستظهر على شاشة الجهاز وبعد ذلك يستلم الزبون رسالة نصية على هاتفه المسجل في البنك تتضمن رمز المرور لمرة واحدة (OTP) ويجب على الزبون إدخال  رمز المرور في الجهاز لاستكمال إنشاء الرقم السري الشخصي أو تغييره، كما يمكنه أن ينشئ أو يُغير الرقم السري عن طريق الاتصال بمركز اتصالات ميثاق على الرقم  24656666 واتباع إرشادات نظام الاستجابة الآلي التفاعلي (IVR) حيث سيتطلب من الزبون أولاً أن يختار إنشاء الرقم السري أو تغييره ومن ثمَّ عليه أن يدخل تفاصيل البطاقة ومن ثمَّ عليه إدخال رمز المرور لمرة واحدة (OTP) لنظام الاستجابة الآلي التفاعلي وبمجرد مصادقة الرمز سيتطلب من الزبون إنشاء رقم سري مكون من 4 أرقام ومنه سيرسل نظام الاستجابة الآلي التفاعلي تأكيدا بمجرد إنهاء الطلب بنجاح.

ويفتخر ميثاق للصيرفة الإسلامية بتدشين الخدمة الجديدة التي تؤكد ريادة ميثاق في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية وحرصه على مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال كما يعكس هذا الإقبال الجهود التي يبذلها ميثاق للصيرفة الإسلامية لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تسهم في توفير الوقت والراحة للزبائن، علماً بأنَّ استخدام الدفع الإلكتروني بالسلطنة شهد مؤخرا نمواً كبيراً مقارنةً بالسنوات الماضية، نتيجةً للجهود التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب حيث بدأ الجمهور الاعتماد على نطاق أوسع في إنجاز معاملاتهم بالمؤسسات الحكومية والخاصة على البطاقات البنكية سواء بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان وكذلك في مجال المعاملات التجارية والتسوق. 

ولتعزيز دوره الريادي في هذا المجال دشن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مؤخرًا مجموعة من المنتجات. وسيواصل ميثاق جهوده في إطلاق المبادرات التي تساهم في تشجيع الدفع الإلكتروني في السلطنة ودعم كافة الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز هذا الجانب نحو تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

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