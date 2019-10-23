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الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:24 م بتوقيت مسقط

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

 

مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطیل دوام الطلاب بالمدارس الحكومية يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر 2019م.

ويأتي التعطيل في إطار استعدادات السلطنة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سير هذه الانتخابات بصورة تعزز المشاركة المجتمعية في مسيرة البناء النهضة المباركة التي أسسها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - ومن أجل ضمان سير العملية الانتخابية.

وأفاد التعميم الصادر بقرار وزاري من معالي مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، أن أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها الذين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات يُعدون في إجازة رسمية.

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