آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

الرؤية - خاص

قال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إنه يتابع آخر مستجدات الطقس في بحر العرب، وأن المركز سيقوم بإصدار التقارير في حالة تشكل أي حالة مدارية في بحر العرب حسب الإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى المركز.

وكان النموذج الأمريكي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، قد توقع حدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تقرير صادر عن المركز الإقليمي الهندي، إنه تم رصد منطقة من الضغط الجوي المنخفض LPA في جنوب بحر العرب مع احتمال تطورها إلى منخفض مداري في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وأشار خبراء أرصاد إلى أن الموسم الثاني لتشكل الحالات المدارية في بحر العرب يمتد من بداية أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام.