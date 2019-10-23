السيد أسعد يشارك في مراسم تتويج إمبراطور اليابان الجديد

طوكيو- العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان في مراسم تتويج جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان التي أجريت أمس في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأقام جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان مساء أمس حفل عشاء رسمياً تكريمًا للقادة وممثلي الدول المشاركة في حضور مراسم تتويجه إمبراطورًا جديدًا لليابان، وحضر الحفل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. وقد نقل سموه خلال لقائه بجلالة الإمبراطور تحيات وتهاني جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنيات جلالته الطيبة له بالصحة والعافية والتوفيق الدائم، وللشعب الياباني الصديق بالتقدم والازدهار. من جانبه، حمّل جلالة الإمبراطور ناروهيتو صاحبَ السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نقل شكره وتحياته إلى جلالة السلطان المعظم على تهاني جلالته، وتمنياته الخالصة لجلالة السلطان بدوام الصحة والعافية ومديد العمر، وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد بمقر إقامته في طوكيو دولة أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك؛ حيث استعرض العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المستقبلي بينهما.