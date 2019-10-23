الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

التوبي يفتتح المعرض السنوي للخط العربي.. اليوم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

يَرْعَى مَعَالي مُحمَّد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية، مساء اليوم الأربعاء، حفلَ افتتاح المعرض السنوي للخط العربي الدورة الرابعة عشرة، بمقر الجمعية بحي الصاروج، والذي تُقِيمه الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بوزارة شئون الفنون لأعضائها من الفنانين والفنانات بمسقط وصلالة والبريمي ومرسم صحار؛ وذلك ضمن النشاط السنوي للجمعية.

وسيتمُّ خلال الحفل تكريم الأعضاء الفائزين بالمسابقة المقامة على هامش هذا المعرض في مجال التشكيلات الحروفية (عمانيين) ومجال الخط العربي (عمانيين) ومجال التشكيلات الحروفية (مقيمين) ومجال الخط العربي (مقيمين)، ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المعرض والمسابقة 73 عملا فنيا أبدع فيها 57 فنانا وفنانة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 ديسمبر 2017

افتتاح المعرض السنوي للخط العربي.. مساء اليوم

المزيد

25 سبتمبر 2016

"العمانية للفنون التشكيلية" تفتتح اليوم المعرض السنوي للخط العربي والتشكيلات الحروفية

المزيد

06 نوفمبر 2016

الرواس يفتتح المعرض السنوي الـ24 للفنون التشكيلية بمشاركة 53 فناناً وفنانة

المزيد

19 أغسطس 2019

وزير الخدمة المدنية يفتتح المعرض السنوي لـ"الشورى" في مهرجان صلالة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة