التوبي يفتتح المعرض السنوي للخط العربي.. اليوم

مسقط - العمانية

يَرْعَى مَعَالي مُحمَّد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية، مساء اليوم الأربعاء، حفلَ افتتاح المعرض السنوي للخط العربي الدورة الرابعة عشرة، بمقر الجمعية بحي الصاروج، والذي تُقِيمه الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية بوزارة شئون الفنون لأعضائها من الفنانين والفنانات بمسقط وصلالة والبريمي ومرسم صحار؛ وذلك ضمن النشاط السنوي للجمعية.

وسيتمُّ خلال الحفل تكريم الأعضاء الفائزين بالمسابقة المقامة على هامش هذا المعرض في مجال التشكيلات الحروفية (عمانيين) ومجال الخط العربي (عمانيين) ومجال التشكيلات الحروفية (مقيمين) ومجال الخط العربي (مقيمين)، ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المعرض والمسابقة 73 عملا فنيا أبدع فيها 57 فنانا وفنانة.