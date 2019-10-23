مناقشة الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة في ندوة بمسقط

مسقط - العمانية

شاركتْ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ندوة حول "الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والتي انعقدتْ أمس في مسقط، بمشاركة عدد من رجال ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة؛ وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون التي تحتضنها السلطنة، وتنظمها وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

واستعرضَ أكرم المرزع مدير إدارة التجارة والصناعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خلال الندوة، أبرز قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والقرارات الوزارية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، وإطار خطة العمل الاسترشادية في ريادة الأعمال، والدعم الحكومي الذي تُقدِّمه دول مجلس التعاون في هذا المجال. واشتملتْ الندوة على عدد من أوراق العمل؛ تناولت أهمية تسجيل وحفظ الملكيات الفكرية، وورقة عمل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، وكذلك ورقة عمل بعنوان "تجربتي في السوق الخليجي".. كما تم تنفيذ حلقة عمل تطرقت إلى كيفية الانطلاق إلى الأسواق العالمية.