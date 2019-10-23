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استعراض العلاقات التاريخية الطيبة بين السلطنة وأمريكا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

استعراض العلاقات التاريخية الطيبة بين السلطنة وأمريكا

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الفريق أوَّل سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، صباح أمس، الفريقَ السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، يُرافقه سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، والوفد المرافق له.

ورحَّب مَعَالي الفريق أوَّل وزير المكتب السلطاني بالضيف، فيما قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة، وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة. وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرُّق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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