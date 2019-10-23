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النبهاني يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

النبهاني يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

مسقط - الرؤية

استقبل الفريق الرُّكن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة.

وفي بداية المقابلة، رحَّب الفريق الرُّكن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأمريكي، كما تمَّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.. حضر المقابلة العميد الرُّكن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

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