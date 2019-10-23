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الراسبي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي

اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة تبحث تعزيز التعاون

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة تبحث تعزيز التعاون

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي مُحمَّد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق، رئيس الجانب الأمريكي المشارك في الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة، والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حاليا.

ورحَّب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بالضيف الأمريكي، مُتمنيا له زيارة موفقة للسلطنة. ومن جانبه، عبر الضيف الأمريكي عن سروره بهذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لقرون من العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك، وقد تبادَل الجانبان خلال المقابلة الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في كلا البلدين.

عقب ذلك، عُقِد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة؛ حيث ترأس الجانب العماني معالي الأمين العام بوزارة الدفاع، بينما ترأس الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. وتمَّ خلال الاجتماع استعراض مسيرة أعمال اللجنة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبحث عدد من المجالات ذات العلاقة بدعم التعاون القائم بين الجانبين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من البلدين الصديقين، وسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

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