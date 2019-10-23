استعدادات متواصلة للاستحقاق الانتخابي

مع اقتراب ساعة الحسم في يوم التصويت بانتخابات الشورى، تكثف مؤسسات الدولة المعنية استعداداتها لهذا الاستحقاق الوطني الذي يعكس نضج التجربة الشوروية في بلادنا، ويؤكد مدى أهميتها واهتمامها بدور المواطن في صنع القرار والمساهمة في صياغة مستقبل وطنه.

وفي هذا السياق أكملت اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، كافة الاستعدادات لتغطية الانتخابات المقرَّرة يوم الأحد المقبل، وهي التغطية التي ستشمل كافة وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمقروءة والإلكترونية، الرسمية والخاصة. ومن المميز في تغطية انتخابات الشورى للفترة التاسعة أنّه سيتم بثها على الهواء مباشرة لأول مرة في جميع المراكز الانتخابية بكل ولايات السلطنة؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الانتخابات، وإلى نهاية إعلان جميع النتائج. هذه خطوة محمودة تؤكد الحرص البالغ من قبل الجهات القائمة على شأن الانتخابات على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

إنّ جميع الناخبين والناخبات المقيدين في السجل الانتخابي مدعوون للتوافد والاحتشاد في هذا العرس الوطني يوم الأحد المقبل، من أجل أن يرسموا ملامح السنوات الأربع المقبلة من العمل التشريعي والرقابي في مجلس الشورى، ومن أجل أن يساهموا في بناء عمان الحديثة المعاصرة.