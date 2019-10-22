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في حفل أقيم بمدينة لاس فيغاس

الحارثي يرفع كأس بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:47 م بتوقيت مسقط

الحارثي يرفع كأس بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل

 

 

مسقط- الرؤية

رفع فريق عمان لسباقات السيارات كأس بطولة بلانك بان الأوروبية للتحمل لهذا الموسم ضمن فئة برام، وذلك في حفل أنيق وبهيج أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية؛ حيث تمّ تكريم الفرق الفائزة ببطولات السيارات على مستوى العالم ومن ضمنهم فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة البطل العماني أحمد الحارثي مع زميليه التركي صالح يولوك والإيرلندي تشارلي ايستود.

الفريق العماني والذي جلس خلف مقود سيارته استون مارتن فانتاج جي تي 3 التي تحمل الرقم 97 الثلاثي الحارثي ويولوك وايستود تمكن من تسجيل إضافة جديدة لسلسلة النتائج التي تحققها الفرق العمانية في المحافل والبطولات العالمية، حيث اعتلى الفريق العماني منصّات التتويج خمس مرات متتالية هذا العام مسجلاً رقماً جديداً من حالات الفوز بهذه البطولة الكبيرة والتي يتسابق فيها ما لا يقل عن 60 سيارة في السباق الواحد.

وخلال الحفل الذي شهد حضوراً رسمياً كبيراً من مشاهير رياضة السيّارات والأبطال الحاصلين على البطولات القارية لهذا الموسم، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة فقد تم تكريم فريق تي اف الفني والذي يقوده البريطاني توم فيرر حيث حصل على التكريم الثاني خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق على لقب الفرق الفنية بعد العام 2017م.

من جانبه أكّد المتسابق أحمد الحارثي أنّ التكريم جاء نتاجا لجهد عام كامل من التعب والمثابرة من قبل السائقين والفريق الفني ومن خلفهم دعم الرعاة والداعمين للفريق بالإضافة إلى محبي رياضة السيارات في السلطنة.

وقال الحارثي: "أولا أنا سعيد جداً اليوم بهذا التكريم مع زميلي صالح وزميلي تشارلي، فالكل بذل جهدا كبيرا لنيل هذه البطولة وهذا اللقب الغالي، من هنا أود أن أهنئ الجميع بالفوز وأخص بالذكر الرعاة البنك الوطني العماني ووزارة الشؤون الرياضية وبر الجصة وعمانتل على وقوفهم خلفي طوال الموسم وبقية الداعمين لنا، وكذلك كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والأهل والأصدقاء".

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