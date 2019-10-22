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"العنيد" يسعى لإيقاف "الزعيم"

"عنابي الجبل" و"التماسيح" وجها لوجه.. و"أصفر الداخلية" متحفز لـ "فارس العاصمة"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

"عنابي الجبل" و"التماسيح" وجها لوجه.. و"أصفر الداخلية" متحفز لـ "فارس العاصمة"

 

 

الرؤية - أحمد السلماني

تستكمل مساء اليوم الجولة السادسة من مباريات دوري الأضواء والشهرة بثلاث مباريات، حيث يستقبل الرستاق صحار بالمجمع الرياضي فيما يستضيف بهلاء مسقط بمجمع عبري الرياضي ويرحل ظفار لمواجهة النهضة بالبريمي.

الرستاق VS صحار

يبحث الرستاق عن نقاط التعويض بعد خسارته في الجولة السابقة أمام عمان بهدف، حيث سيستقبل مساء اليوم صحار من أجل مصالحة جماهيره التي خرجت غير راضية على النتيجة رغم الأداء العالي الذي قدمه لاعبو "عنابي الجبل" إلا أن مسلسل ضياع الفرص والرعونة في الهجوم لا زالت مستمرة ويدفع ثمنها الفريق الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ11.

ويسعى صحار إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا منذ هجران مدربه له ليحقق فوزًا مهما له في الجولة الخامسة على حساب النهضة بهدف استعاد به الثقة ووصل للنقطة العاشرة.

بهلاء VS مسقط

وتبدو مهمة مسقط صعبة هذه الجولة عندما يرحل إلى عبري لمواجهة بهلاء المتحفز والذي يقدم عروضا كبيرة كونه لم يخسر أية مباراة فتعادل في 4 وفاز في واحدة ويمتلك 7 نقاط وبالتالي فالفريق متزن دفاعا وهجوما ويحظى بدعم جماهيري كبير رغم أنه يلعب خارج قواعده، فيما حقق مسقط فوزا صعبا في الجولة السابقة أمام مرباط، فارس العاصمة لعب 4 مباريات فقط وله لقاء مؤجل حيث حقق الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة ويسعى إلى العودة بنتيجة إيجابية أمام واحد من أكثر فرق الدوري تنظيمًا في خط الدفاع.

النهضة VS ظفار

ويستقبل النهضة ظفار في مباراة صعبة للفريقين، خاصة للأول الذي خسر من صحار في الجولة السابقة ويعيش حالة عدم اتزان حيث تلقى الخسارة الثانية فيما فاز مرتين وتعادل مرة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة وبالتالي فإنّ جماهيره تضغط وبقوة لتحقيق الفوز لكنّه اصطدم هذه الجولة بظفار العائد بقوة بعد أن اكتسح السويق برباعية عذراء في الجولة الخامسة وهو من تلقى خسارة وحيدة وكانت في الجولة الرابعة كانت من بهلاء 1 / 2 وهي الوحيدة له منذ انطلاقة دوري الموسم الماضي الذي توج به وبفارق كبير عن منافسيه.

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