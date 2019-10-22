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"عمان للمؤتمرات والمعارض" يحتضن مهرجان التمور العمانية .. غدا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

"عمان للمؤتمرات والمعارض" يحتضن مهرجان التمور العمانية .. غدا

 

مسقط - الرؤية

 

ينطلق غدا مهرجان التمور العمانية السابع ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري، ويقام لأول مرة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بعد 6 سنوات من انطلاقه وتنظيمه في مواقع مختلفة في نزوى ومسقط. ويرعى افتتاح المهرجان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

ويعد المهرجان أكبر حدث زراعي في السلطنة ويسلط الضوء على أهم منتج زراعي في السلطنة (التمر). وتتضمن النسخة السابعة للمهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية ومعرض الصور الفوتوغرافية في محور النخيل، وللأطفال مسرح يقدم عروضا وشخصيات كرتونية وركنا للألعاب والتلوين.

 ويشارك في المهرجان عدد من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات تصنيع التمور من مختلف محافظات السلطنة لعرض أصناف من التمور العمانية ومشتقاتها بطرق وأسالب تسويقية مبتكرة وحديثة.

 

ويهدف المهرجان الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) إلى الترويح لمنتجات التمور العمانية واستقطاب الزوار والسياح للتعريف بأنواع التمور العمانية وتشجيع المنتجين والمزارعين على الاهتمام بأشجار النخيل والحفاظ عليها.

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