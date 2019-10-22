وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الدقم - العمانية

استقبلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس وفدا من المُشاركين بمؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2019، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

وأوضح الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم أنَّ الوفد الزائر يضم حوالي 100 مختص من 25 دولة، مضيفاً أن الزيارة تعد فرصة لاطلاعهم بشكل مباشر على المشاريع والفرص الاستثمارية ومستوى البنية الأساسية المتوفرة بالمنطقة.

وأضاف البلوشي أنَّ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشهد إقبالاً واسعًا من جانب المستثمرين المحليين والأجانب وتتلقى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الطلبات من المستثمرين لدراسة المشاريع المتوفرة بالمنطقة.

وأوضح صالح بن راشد الهاشمي مدير عام التخطيط والشؤون الهندسية بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال العرض الذي قدمه المخطط الشامل للمنطقة، وتطرق إلى مشاريع البنية الأساسية التي تنفذ حاليًا بالمنطقة.

كما استعرض صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمشاريع الاستثمارية التي تُقام بالدقم والمميزات والحوافز الاستثمارية التي تمنحها الهيئة للمستثمرين، واستعرض الحسني عددًا من النماذج الناجحة من المشاريع الاستثمارية بالدقم لمستثمرين محليين إضافة إلى بعض النماذج الناجحة لمستثمرين أجانب بالمنطقة.

وأشاد تايلو بلوجر مؤسس شركة إينو الألمانية بالعديد من المزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها تحفيز المستثمر لإقامة مشروع بالمنطقة، مضيفاً أنَّ الزيارة أتاحت له التعرف على العديد من فرص الاستثمار بالمنطقة. وأضاف أنَّ الفرص الموجودة بالدقم مناسبة لإقامة العديد من المشاريع في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والصناعية، مبيناً أن البنية الأساسية شبه مكتملة بالدقم وتتمثل في مطار الدقم وميناء الدقم إضافة إلى الطرق البرية.

وقام الوفد الزائر بزيارات ميدانية إلى ميناء الدقم والحوض الجاف ومصفاة الدقم واطلع أعضاء الوفد خلالها على هذه المشاريع والتقوا بالمسؤولين بهذه المشاريع.

كما قام الوفد بزيارة إلى عددٍ من المشاريع الاقتصادية بمحافظة ظفار شملت المنطقة الحرة وميناء صلالة. وتضمن برنامج الزيارة تقديم عروض مرئية عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الحرة بصلالة والحوافز التي تُقدم للمستثمرين والخدمات التي يقدمها ميناء صلالة إلى جانب جولة ميدانية في عدد من المنشآت والمشاريع الاقتصادية.