الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

أذون خزانة حكومية بـ 85 مليون ريال عماني

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة حكومية بـ 85 مليون ريال عماني

 

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 502 من أذون الخزانة الحكومية 85 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يوما اعتبارا من اليوم وحتى الـ 22 من شهر يناير المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 507ر99 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 500ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 97600ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 98579ر1  بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 323ر2 بالمائة للفترة من الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 073ر3 بالمائة لنفس الفترة.

 

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي العماني أيضا. كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المشروعات بشكل سلس ومرن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2019

أذون خزانة حكومية بـ 55 مليون ريال عماني

المزيد

03 سبتمبر 2019

أذون خزانة حكومية بـ 47.2 مليون ريال عماني

المزيد

04 أبريل 2017

59 مليون ريال عماني أذون خزانة حكومية

المزيد

03 يوليو 2018

أذون خزانة حكومية بـ45 مليون ريال عماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة