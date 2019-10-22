أذون خزانة حكومية بـ 85 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 502 من أذون الخزانة الحكومية 85 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يوما اعتبارا من اليوم وحتى الـ 22 من شهر يناير المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 507ر99 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 500ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 97600ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 98579ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 323ر2 بالمائة للفترة من الثاني والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 073ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي العماني أيضا. كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المشروعات بشكل سلس ومرن.