حلقة عمل حول استفادة "الصغيرة والمتوسطة" من الأسواق الخليجية المشتركة

مسقط – العمانية

نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أمس حلقة عمل حول الاستفادة من الأسواق الخليجية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي.

وهدفت الحلقة إلى التعريف بقرارات الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا المجال وتعريف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الطلابية بمسارات السوق الخليجية المشتركة وسبل الاستفادة منها.

وتضمنت عددا من أوراق العمل حول أهمية تسجيل وحفظ الملكيات الفكرية، وتنمية الصادرات العمانية تناولت آلية التصدير والاشتراطات والإجراءات المطلوبة، وأبرز قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس. واستعرضت الحلقة تجربة مؤسسة العالمية للمنتجات الحرفية من خلال استفادتها من السوق الخليجية، كما تم عقد جلسة نقاشية موسعة حول الانطلاق إلى الأسواق العالمية.