سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بـ"يوم المرأة العمانية"

مسقط - الرؤية

نظَّم سلاح الجو السلطاني العماني، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العمانية، الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت رعاية المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس الدولة.

وتضمَّن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة التي تناولت دور المرأة العمانية وإسهاماتها في خدمة المجتمع، إضافة لعزف مقطوعات موسيقية، وقصائد شعرية، وعرض طلابي، واختتم الحفل بفقرة غنائية قدمتها مجندات فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني ونشيد السلاح.

حضر المناسبة عددٌ من الضباط وضباط الصف من العنصر النسائي بقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، وعدد من المدعوات، كما أقيم على هامش الاحتفاال معرض مُصاحب للاحتفال، جسَّد جانبا من المستوى الذي وصلت إليه المرأة وإسهاماتها الوطنية ضمن منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني.