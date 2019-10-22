الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بـ"يوم المرأة العمانية"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بـ"يوم المرأة العمانية"

مسقط - الرؤية

نظَّم سلاح الجو السلطاني العماني، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العمانية، الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت رعاية المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس الدولة.

وتضمَّن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة التي تناولت دور المرأة العمانية وإسهاماتها في خدمة المجتمع، إضافة لعزف مقطوعات موسيقية، وقصائد شعرية، وعرض طلابي، واختتم الحفل بفقرة غنائية قدمتها مجندات فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني ونشيد السلاح.

حضر المناسبة عددٌ من الضباط وضباط الصف من العنصر النسائي بقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، وعدد من المدعوات، كما أقيم على هامش الاحتفاال معرض مُصاحب للاحتفال، جسَّد جانبا من المستوى الذي وصلت إليه المرأة وإسهاماتها الوطنية ضمن منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 نوفمبر 2015

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بيوم المرأة العمانية

المزيد

27 فبراير 2018

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بيوم المعلم

المزيد

27 فبراير 2017

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بيوم المعلم

المزيد

10 ديسمبر 2018

سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بيوم القوات المسلحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة