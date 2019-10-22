اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

مسقط - العمانية

أكَّد سَعَادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، اكتمال كافة الاستعدادات لتغطية الانتخابات المقرَّرة يوم الأحد المقبل.

وأشار سعادته -خلال اجتماع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، للاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية والسمعية والمرئية والمقروءة والإلكترونية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة- أنَّ التغطية الإعلامية ستشمل كافة وسائل الإعلام، وأن التغطية الإذاعية والتليفزيونية المباشرة ستكون -وللمرة الأولى- من جميع المراكز الانتخابية بجميع ولايات السلطنة؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الانتخابات، وإلى نهاية إعلان جميع النتائج.

وأوضح سعادة رئيس اللجنة الإعلامية أنه سيُشارك في تغطية الانتخابات قرابة سبعين صحفيًّا وإعلاميًّا من خارج السلطنة، يُمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية، مقدمًا سعادته الشكر لجميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإعلام الإلكتروني والعاملين بها، على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وما سيبذلونه خلال الفترة المقبلة، والذي أسهم ويُسهم بشكل كبير في التعريف بجميع مراحل وإجراءات انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وأضاف تقرير إحصائي صادر عن مجلس الشورى أنَّ المجلس عقد 181 جلسة خلال الفترتين السابعة والثامنة؛ من بينها: 95 جلسة خلال الفترة السابعة، و86 جلسة في الفترة الثامنة. وعقد خلال الفترة السابعة 99 اجتماعا لمكتب المجلس، و393 للجان، مقابل 84 اجتماعا للمجلس و421 للجان خلال الفترة الثامنة. وقام المجلس بمراجعة 14 مشروع قانون محالا من الحكومة، واقترح 19 مشروع قانون خلال الفترة السابعة، بينما راجع 20 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 20 مشروع قانون خلال الفترة الثامنة. وفيما يتعلق بمشروعات الاتفاقيات قام المجلس بمراجعة 39 مشروع اتفاقية؛ منها: 19 مشروع اتفاقية في الفترة السابعة، و20 خلال الفترة الثامنة.

ويستعين المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية بمجموعة من الوسائل والأدوات؛ من بينها: البيان العاجل؛ فقد أدلى الأعضاء بـ16 بيانا عاجلا تتعلق بالمصلحة العامة للبلاد؛ من بينها 4 بيانات خلال الفترة السابعة و12 بيانا عاجلا خلال الفترة الثامنة، كما كانت هناك 196 طلبا للحكومة لإحاطة المجلس ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاص المجلس وتُعينه على ممارسة صلاحياته؛ من بينها: 67 طلبا في الفترة السابعة و129 طلبا في الفترة الثامنة، وبلغ عدد طلبات إبداء الرغبة التي تقدم بها أعضاء المجلس للحكومة في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية 139 طلبا؛ منها: 26 طلبا في الفترة السابعة، و113 طلبا في الفترة الثامنة.

وبلغ عدد الأسئلة المكتوبة (البرلمانية) 100 سؤال في الفترة السابعة، و413 سؤالا في الفترة الثامنة، وبلغ عدد طلبات المناقشة 15 سؤالا في الفترة السابعة ومثلها في الفترة الثامنة، بينما بلغ عدد (البيانات الوزارية، مشروع الميزانية العامة) التي تمت مناقشتها 44 مناقشة خلال الفترتين.

وشكل المجلس 3 لجان لتقصِّي الحقائق خلال الفترة السابعة، كما كان هناك طلب استجواب واحد خلال الفترة الثامنة للمجلس.

وقدَّم المجلس خلال الفترة السابعة 198 دراسة تم رفعها إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة، شملت مختلف المجالات والقضايا والقطاعات، بينما تمَّ تقديم 28 دراسة خلال الفترة الثامنة. كما قام المجلس بـ23 زيارة ميدانية خلال الفترة السابعة، و43 زيارة ميدانية خلال الفترة الثامنة. وناقش المجلس 1848 موضوعا خلال الفترة السابعة، مقارنة بـ2014 موضوعا خلال الفترة الثامنة.