كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية تنظم "اليوم الوظيفي" لدعم الشباب

مسقط - الرؤية

نظَّمت لجنة التوجيه الوظيفي بكلية الصيدله بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور ماجد أبو خضر، وبمشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة وتوزيع الدواء في السلطنة، فعالية اليوم الوظيفي، والتي تُقام سنويا وتستهدف الطلاب المقبلين على التدريب والتخرج والإلتحاق بالوظائف الصيدلانية ومجالاتها، للطلبة العمانيين وغير العمانيين.

تضمنت الفعاليه تقديم أوراق نقاشيه وحلقات عمل للمشاركين تعنى بمختلف مجالات العمل في قطاع الصيدله والتأكيد في جميع هذه الأوراق بأهمية تأهيل خريجين الصيدله وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهمية هذه الفعاليه في إيجاد حلقة الوصل بين الطلبه في الجامعه والقطاع الخاص.

وشارك في هذه الفعالية مشاركين من شركات نستله عمان، وصيدلية مسقطـ، وأبوت فارما عمان، إلى جانب ممثلين من القطاع العام.