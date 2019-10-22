الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"بلدي الظاهرة" يستضيف المختصين بشركة "مواصلات"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

"بلدي الظاهرة" يستضيف المختصين بشركة "مواصلات"

عبري - ناصر العبري

عَقَد المجلسُ البلدي بمحافظة الظاهرة، أمس، اجتماعه الثامن لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي، بحضور أعضاء المجلس.

واستضافَ الاجتماع فريقًا مختصًّا من شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات"؛ وذلك لإطلاع المجلس على خدمات الشركة ودورها في قطاع النقل بالمحافظة، وقدم المهندس مدير عام الدعم المؤسسي عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الشركة وخططها المستقبلية للرقي بقطاع النقل العام في ولايات السلطنة.

واستعرض المجلس المحاور المدرجة على جدول أعماله لهذا الشهر، والتي تضمَّنت استعراض تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس لقرى نيابة حمراء الدروع بولاية عبري بتاريخ 2 أكتوبر، ومناقشة الخدمات التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية بالمحافظة، إضافة لبحث مقترح إنارة وتهيئة طريق (هجيرمات-خدل).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مايو 2017

بلدي جنوب الباطنة يناقش مع المختصين الأمراض غير المعدية

المزيد

23 يناير 2018

بلدي الظاهرة يناقش استثمار المواقع السياحيّة

المزيد

26 سبتمبر 2017

بلدي الظاهرة يناقش ارتفاع فواتير الكهرباء

المزيد

22 نوفمبر 2016

مجلس بلدي الظاهرة يعقد اجتماعه التاسع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة