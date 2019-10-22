"بلدي الظاهرة" يستضيف المختصين بشركة "مواصلات"

عبري - ناصر العبري

عَقَد المجلسُ البلدي بمحافظة الظاهرة، أمس، اجتماعه الثامن لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي، بحضور أعضاء المجلس.

واستضافَ الاجتماع فريقًا مختصًّا من شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات"؛ وذلك لإطلاع المجلس على خدمات الشركة ودورها في قطاع النقل بالمحافظة، وقدم المهندس مدير عام الدعم المؤسسي عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الشركة وخططها المستقبلية للرقي بقطاع النقل العام في ولايات السلطنة.

واستعرض المجلس المحاور المدرجة على جدول أعماله لهذا الشهر، والتي تضمَّنت استعراض تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس لقرى نيابة حمراء الدروع بولاية عبري بتاريخ 2 أكتوبر، ومناقشة الخدمات التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية بالمحافظة، إضافة لبحث مقترح إنارة وتهيئة طريق (هجيرمات-خدل).