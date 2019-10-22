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جامعة مسقط تستضيف رئيسة جامعة أكسفورد لتعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

جامعة مسقط تستضيف رئيسة جامعة أكسفورد لتعزيز التعاون المشترك

مسقط - الرؤية

تستعدُّ جامعة مسقط، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري؛ لاستضافة البروفيسورة لويز ريتشاردسون رئيسة جامعة أكسفورد البريطانية العريقة؛ للاطلاع على تجربة جامعة أكسفورد الرائدة، وبحث سبل الاستفادة منها؛ بما يُعزز التعاون المشترك بين الطرفين.

وتشملُ زيارة البروفيسورة رئيسة جامعة أكسفورد البريطانية عددًا من المسؤولين في الجهات الحكومية في مجال التعليم العالي والسفارة البريطانية، فضلا عن مشاركتها في عدد من الفعاليات والمناشط المهمة بجامعة مسقط.

وستفتتح رئيسة جامعة أكسفورد -على هامش زيارتها- أولى سلسلة الندوات والمحاضرات المفتوحة للعام الأكاديمي 2019/2020 والتي تنظمها جامعة مسقط، وسوف تلقي محاضرة بعنوان "المرأة في القرن الواحد والعشرين"، بالتزامن مع احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية.

وتستهدف جامعة مسقط -من خلال سلسلة المحاضرات المفتوحة التي تنظمها على مدار العام بواقع أربع محاضرات، وتستضيف فيها عددا من الشخصيات المهمة والأسماء المعروفة في مختلف الفروع التخصصية والعلمية وذات التأثير- بحث القضايا ذات الارتباط بالمجتمع والمكون الأكاديمي...وغيرها من المواضيع ذات العلاقة؛ بهدف زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور على الصعيد المعرفي والثقافي.

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