بلدية ظفار تنفذ أعمال صيانة بمختلف مواقع التشجير سبتمبر الماضي

مسقط - الرؤية

نفذت بلدية ظفار مُمثلة بدائرة الحدائق والتشجير خلال شهر سبتمبر الماضي أعمال صيانة في بعض المواقع تم خلالها إزالة النباتات المتطفلة.

وبلغت مساحة المسطحات الخضراء (292281) مترا مربعا وإزالة عدد (8200) من الأشجار وعدد (49000) من الشجيرات بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تقليم وتشذيب لعدد (980) من الأشجار و(91600) من الشجيرات بمختلف مواقع التشجير.

ونفذت بلدية ظفار أعمال قص الحشائش بمساحة (9261020) مترا مربعا حيث بلغ عدد شحنات نقل المخلفات (614) شحنة كما تم رش مختلف مواقع التشجير والمسطحات بالمبيدات الحشرية حيث بلغت عدد (215) من الأشجار وعدد (1900) من الشجيرات ومساحة (15000) متر مربع من المسطحات الخضراء بالإضافة إلى تسميد عدد (16950) من الأشجار وعدد (174650) من الشجيرات وتسميد مساحة (2072310) أمتار مربعة من المسطحات الخضراء وفي قسم المشاتل تم إنتاج عدد (100) شتلة جديدة من الأشجار وعدد (14096) من الشجيرات وعدد (275) نبتة داخلية، كما تم تدوير عدد (150) نبتة وضمن إطار اهتمام البلدية بتشجيع التشجير في المنازل والمواقع الحكومية قامت الدائرة بصرف عدد (1980) شجرة وعدد (4587) من الشجيرات بالإضافة إلى (175) نبتة داخلية لعدة جهات حكومية وللمواطنين.

وفيما يخص قسم الري والصيانة تم تنفيذ أعمال صيانة في موقع شلال شارع السطان قابوس وصيانة حديقة النارجيل وموقع المضابي بشارع إتين وموقع مشروع تشجير طريق صلالة – ثمريت وشارع الرباط عند جسر المشاة وحديقة مقشن بالإضافة الى منتزه اللبان في عدونب تم خلالها فحص شبكات الري وملحقاتها وصيانتها.

تأتي هذه الأعمال بشكل دوري ضمن مساعي بلدية ظفار في الارتقاء بالمنظر العام للمحافظة ونشر المسطحات الخضراء بما يخلق بيئة صحية ونظيفة بالمجتمع.