لجنة الانتخابات بـ"مطرح" تناقش الاستعدادات مع مترشحي الولاية

مطرح - عيسى بن عبدالله القصابي

عقدت لجنة الانتخابات بولاية مطرح اجتماعًا بالمترشحين لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية بالولاية وما يجب على المترشحين القيام به يوم التصويت والتعريف بكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وحثَّ سعادته المترشحين على تشجيع الناخبين والإدلاء بأصواتهم وتوعيتهم في هذا اليوم الوطني الذي يمارس فيه كل مواطن حقه الانتخابي في التصويت واختيار من يراه مناسبًا وأهلا لهذه العضوية البرلمانية.

وأكد سعادته للحضور على الالتزام بالمنافسة الشريفة بين المترشحين لكي يتسنى للناخب اختيار من يراه مناسبا لتمثيله في مجلس الشورى.