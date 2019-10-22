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4 منح دراسية تقدمها الجامعة للخريجين

وزيرة التعليم العالي تلتقي رئيسة جامعة كارديف ميتروبولتن

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

وزيرة التعليم العالي تلتقي رئيسة جامعة كارديف ميتروبولتن

 

مسقط – الرؤية

استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي، البروفيسورة كارا أتشيسون رئيسة جامعة كارديف ميتروبولتن البريطانية، إحدى الجامعات التي ترتبط بها كلية الخليج أكاديميا والوفد المرافق لها.

حضر اللقاء وليد بن سالم العتيقي المدير العام المساعد للتراخيص والخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، وأحمد بن خميس القطيطي المدير المساعد لدائرة التعاون الدولي، والدكتور تقي بن عبد الرضا العبدواني نائب رئيس مجلس إدارة كلية الخليج، وريما بنت منصور الزدجالية عميدة كلية الخليج.

 

 في بداية اللقاء تحدثت البروفيسورة كارا أتشيسون رئيسة جامعة كارديف ميتروبولتن البريطانية عن أبرز المستجدات الأكاديمية في الجامعة، حيث استحدثت الجامعة هذا العام 19 برنامجا فرعيا منبثقة من البرامج الأساسية الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وتسعى إلى استحداث برامج فرعية جديدة في كلية الخليج تتواءم وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي واللوجيستي في المنطقة.

وأشارت البروفيسورة إلى اهتمام الكلية بالخريجين المجيدين عبر منح الجامعة عدد من الفرص الدراسية لإكمال دراستهم العليا في جامعة كارديف ميتروبولتن البريطانية.

من جانبها ركزت الدكتورة راوية البوسعيدية على أهمية العمل على متابعة معايير الجودة في الكلية حتى تحقق الكلية الاعتماد المؤسسي أسوة بعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في السلطنة .

في هذا الجانب أشار الدكتور تقي بن عبد الرضا العبدواني نائب رئيس مجلس إدارة كلية الخليج إلى جهود الكلية في تحسين خدماتها، حيث استثمرت ما يقارب 14 مليون ريال عماني لإنشاء حرم جامعي حديث ومجهز بأحدث المرافق والخدمات لتوفير بيئة تدريسية ملائمة للطالب الجامعي وأشار إلى الجهود التي تبذلها الكلية مع جامعات الارتباط من أجل تحسين معايير الجودة في الكلية.

وأشارت د. ريما الزدجالية عميدة كلية الخليج إلى أن الكلية بالتعاون مع جامعة كارديف ميتروبولتن حريصة على دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تدشين مركز حاضنات المشاريع العمانية المبتكرة والذي يقدم العديد من الخدمات منها الخدمات الاستشارية في المجال المالي والتسويقي والقانوني والتقني ويقدم التسهيلات لربط أصحاب المشاريع بالجهات الخارجية وتسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والعلامة التجارية. 

 

وساهمت الكلية مؤخرًا في استخراج ملكية فكرية وعلامة تجارية لأحد المشاريع الطلابية، كما تم تحويل مشروع طلابي آخر إلى شركة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ومقرها بكلية الخليج مما أسهم في توفير فرص عمل لـ 12 باحثا وباحثة عن عمل.

 

 

 

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