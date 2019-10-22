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الوطنية للشباب بولاية صور تكرم 49 شاباً وشابة لتشجيع التنافس الإيجابي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

الوطنية للشباب بولاية صور تكرم 49 شاباً وشابة لتشجيع التنافس الإيجابي

 

مسقط - الرؤية

تكرّم اللجنة الوطنيّة للشباب في حفل يوم الشباب العماني الذي تنفّذه في محافظة جنوب الشرقية – ولاية صور – احتفالاً بالسادس والعشرين من أكتوبر من كلّ عام والذي جاء يومًا للشباب العمانيّ بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، عدد 49 شابًا وشابّة حرصًا من اللجنة الوطنية للشباب على تشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب العماني والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية.

وفتحت اللجنة باب التسجيل لتكريم المجيدين من الشباب العماني على ثلاث فئات: فئة الأفراد، وفئة المبادرات الشبابية، وفئة المؤسسات الشبابية، ووضعت مجموعة من المعايير لاختيار المكرّمين في يوم الشباب العماني لعام 2019.

ونصت المعايير على أن يكون المترشح مستكملاً لبيانات الاستمارة المُعلن عنها في مواقع اللجنة الوطنية للشباب خلال فترة التسجيل التي امتدّت من 6 إلى 15 أكتوبر 2019م، وأن يكون عمر الشاب في الفئة (18- 39 سنة)، وأن يكرّم على إجمالي إسهامات الشاب التي تقدم بها للتكريم، مع التركيز على أفضل مشروع تقدم به الشاب، ومدى استدامته، وأن يراعي أفضل مشروع تقدّم به الشباب ارتباطه باختصاصات اللجنة الوطنية للشباب وأحد برامجها الاستراتيجية. ويتمّ مراعاة كل من النوع الاجتماعي (إناث، ذكور) في التكريم؛ والتنوّع الجغرافي للمكرمين؛ وفئة ذوي الإعاقة من الشباب المهتمين بذوي الإعاقة؛ فضلاً عن مراعاة تنوع مجالات التكريم في يوم الشباب العماني.

واعتمدت اللجنة معايير القبول لفئة المبادرات الشبابية أن تكون بيانات المبادرة الشبابية مكتملة حسب الاستمارة المعلن عنها في مواقع اللجنة الوطنية للشباب خلال فترة التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار عمر المبادرة ووجودها بين مجتمع الشباب؛ وإجمالي إسهامات المبادرة التي تقدمت بها للتكريم، وأفضل مشروع تقدمت به المُبادرة، ومدى استدامته؛ ومدى ارتباط المشروعات التي قدمتها المبادرة في التسجيل باختصاصات اللجنة الوطنية للشباب، وأحد برامجها الاستراتيجية. وأخيرًا مُراعاة التنوع الجغرافي للمبادرات.

وتقدّم للتسجيل في استمارة تكريم المجيدين من الشباب 134 مسجلاً، 99 منهم من فئة الأفراد، و7 من فئة المؤسسات الشبابية، و28 من فئة المبادرات الشبابيّة. وبناءً على الفرز، تمّ قبول 34 شابًا وشابّة عن فئة الأفراد، و4 مؤسسات شبابيّة، و11 مبادرة شبابيّة، ليصل المجموع إلى 49 مكرمًا مجيدًا من الشباب العماني.

 

 

 

 

 

 

 

 

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