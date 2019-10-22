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مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية يعقد اجتماعه الثالث هذا العام

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عَقد مجلسُ إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، أمس الثلاثاء، جلسته الثالثة لهذا العام، برئاسة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وذلك لاستعراض عدد من المواضيع المهمة في القطاع الحرفي، ومراجعة ملخَّص تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع السابق للمجلس.

واستعرضَ الاجتماع عددًا من الخطط والبرامج المنفذة في مختلف مجالات القطاع الحرفي، إلى جانب المصادقة على محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة هذا العام، وكذلك منظومة مظلة الأنشطة الحرفية لهذا العام، واطَّلع على العديد من المواضيع المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الجهات ذات الاختصاص، وقد تم إنهاء القرارات المناسبة بشأنها.

وناقشَ المجلس مُعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج السلطنة لموظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع الحرفية الرائدة لهذا العام، وبحث سبل تطوير الأعمال الحرفية التي تثري القطاع الحرفي وترقيتها.

ويترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ويضمُّ إلى جانب معاليها كلًّا من: سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث نائباً للرئيسة، وعضوية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وسعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، إضافة لسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، وسعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم والتقني والتدريب المهني، وسعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، وفاطمة بنت محاد بن سعيد العمرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط، وموزة بنت عبدالله بن سليمان الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي.

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