أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تنظم دورة لإعداد كبار المدربين

مسقط - الرؤية

نظمت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ممثلة في معهد التدريب التخصصي دورة لإعداد كبار المدربين، والتي تستمر لمدة أسبوعين بمشاركة عدد من منتسبي تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

تشتمل الدورة على عدد من المحاور التدريبية والتعليمية أهمها تأهيل المشاركين لاكتساب صفات المدرب، وكيفية تصميم برنامج التدريب، وتعلم مهارة التعامل مع المواقف الحرجة، إضافة إلى تأهيل المدربين لاستخدام الأساليب والوسائل التدريبية الحديثة.

وتهدف الدورة إلى تعريف المُشاركين بالطرق والوسائل الحديثة المستخدمة في تقييم المتدربين كنموذج (كيرك باترك)، وتأهيل المدرب ليكون قادرا على إحداث التغيرات والتطويرات على البرامج التدريبية الني ينفذها.

رعى افتتاح الدورة العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالأكاديمية.