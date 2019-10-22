الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

قيادة شرطة محافظة الظاهرة تنظم ندوة توعوية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

قيادة شرطة محافظة الظاهرة تنظم ندوة توعوية

 

مسقط - الرؤية

نظمت قيادة شرطة محافظة الظاهرة بالتعاون مع لجنة السلامة المروية بولاية «ينقل» صباح أمس الثلاثاء بقاعة مكتب والي ينقل ندوة توعوية عن السلامة المرورية.

واشتملت الندوة على عدة فقرات أهمها محاضرتين توعويتين جاءت الأولى في الجوانب المرورية قدمها النقيب خميس بن راشد الجابري ضابط بمركز شرطة ينقل، والمحاضرة الثانية في الإسعافات الأولية أثناء الحوادث المرورية حيث قدمها الملازم أول خلفان بن مبارك البلوشي ضابط بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بولاية ينقل.

وهدفت الندوة إلى توعية سائقي الحافلات المدرسية بصورة خاصة ومستخدمي الطريق بصورة عامة وبضرورة التقيد بالقواعد المرورية قبل وأثناء السياقة.

رعى الندوة سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل وبحضور العقيد خلف بن هلال العلوي مساعد قائد شرطة محافظة الظاهرة وعدد من ضباط ومديري الإدارات التابعة لقيادة المحافظة وجمع من المواطنين وطلاب المدارس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يوليو 2018

قيادة شرطة محافظة البريمي تنظم فعاليات رياضية بمناسبة يوم النهضة المباركة

المزيد

10 فبراير 2019

قيادة شرطة الظاهرة تنظم محاضرة حول مخاطر الحرائق

المزيد

07 مايو 2015

قيادة شرطة ظفار تنظم فعالية توعوية في ضلكوت للحد من الحوادث المرورية

المزيد

21 مارس 2019

شرطة الظاهرة تنظم محاضرات توعوية بـ8 مدارس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة