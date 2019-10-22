قيادة شرطة محافظة الظاهرة تنظم ندوة توعوية

مسقط - الرؤية

نظمت قيادة شرطة محافظة الظاهرة بالتعاون مع لجنة السلامة المروية بولاية «ينقل» صباح أمس الثلاثاء بقاعة مكتب والي ينقل ندوة توعوية عن السلامة المرورية.

واشتملت الندوة على عدة فقرات أهمها محاضرتين توعويتين جاءت الأولى في الجوانب المرورية قدمها النقيب خميس بن راشد الجابري ضابط بمركز شرطة ينقل، والمحاضرة الثانية في الإسعافات الأولية أثناء الحوادث المرورية حيث قدمها الملازم أول خلفان بن مبارك البلوشي ضابط بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بولاية ينقل.

وهدفت الندوة إلى توعية سائقي الحافلات المدرسية بصورة خاصة ومستخدمي الطريق بصورة عامة وبضرورة التقيد بالقواعد المرورية قبل وأثناء السياقة.

رعى الندوة سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل وبحضور العقيد خلف بن هلال العلوي مساعد قائد شرطة محافظة الظاهرة وعدد من ضباط ومديري الإدارات التابعة لقيادة المحافظة وجمع من المواطنين وطلاب المدارس.