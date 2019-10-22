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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنفذ 22 فعالية توعوية بظفار ومسقط

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنفذ 22 فعالية توعوية بظفار ومسقط

مسقط - الرؤية

نفذ فريق التوعية والإعلام في الأسبوع المنصرم (22) فعالية وبرنامجا توعويا في الكلية التقنية بنزوى وجمعية المرأة العمانية بولايتي شليم وثمريت، وعدد من مدارس محافظتي ظفار ومسقط، ضمن الجهود والبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع والتعريف بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتضمنت هذه الفعاليات محاضرات توعوية وعروض مرئية إضافة إلى زيارة المعرض المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.

واستعرض الفريق التوعوي جهود شرطة عُمان السلطانية في مكافحتها لهذه الآفة والتعريف بأنواع المخدرات وأضرارها وسبل الوقاية منها علاوة على توزيع المطبوعات القانونية والتوعوية، وتعريف الزوار بالخط الساخن المجاني 1444 للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

 

 

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