"أسرار العطاء" التطوعي يحتفي بالمرأة العمانية وسط مشاركات واسعة

المصنعة- الرؤية

نظم فريق أسرار العطاء التطوعي، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للمُعاقين بصحار، احتفالية بعنوان «أعطت فاستحقت» وذلك تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة العمانية، برعاية رحمة بنت مبارك النوفلية عضو المجلس البلدي بالمصنعة، ورئيسة الجمعية العمانية للمعوقين بالولاية.

وكرم الحفل عدد من النساء المنجزات ذوات الهمم، إيماناً بدورهن العظيم في مُواصلة المسير نحو حياة مُثمرة، كما حضر الفعالية عدد من النساء من دول الخليج الشقيقة لمشاركة المرأة العمانية يومها الذي خصصه لها سلطاننا المفدى تثميناً لدور المرأة في مشاطرة الرجل جنباً إلى جنب لدفع عجلة التنمية في البلاد، وتحقيق أهداف المواطنة سوياً دون تفرقة بين ذكر وأنثى، للسير بعمان قُدماً نحو العُلى ويبقى شأنها عظيماً بين الأمم، فهنيئاً لعمان هذه المرأة المناضلة، وهنيئاً للمرأة هذه المكرمة التي أولاها إياها قابوس عُمان.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات، وصاحب الفقرات معرض مصغر لنساء منتجات من ذوات الهمم تعزيزاً وتثميناً لجميل صنعهن في إدارة مشاريعهن الخاصة دون انتقاص، أما سير الحفل فكان على هيئة سيناريو لحوار بين جدة وحفيداتها تروي لهن قصة العطاء للمرأة العمانية، وجميل الولاء لمن أعطاها هذا الدعم المادي والمعنوي للارتقاء.

واشتمل الحفل على عرض مرئي لنساء عُمانيات شغلن مناصب مختلفة بكل عزم وإصرار رغم الإعاقة، وفقرة للأزياء العمانية قدمها عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد تلوَّن بالبهجة والسرور على محيّا كل من حضر.