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الجمعة.. انطلاق المؤتمر العماني الثاني للأذن والأنف والحنجرة بمسقط

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:49 م بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تبدأ يوم الجمعة المقبل أعمال المؤتمر العماني الثاني والعشرين للأذن والأنف والحنجرة والسمع والملتقى الثاني عشر لـ«الجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة»، والذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة والجمعية السعودية للأذن والأنف والحنجرة، على مدار يومين بفندق جراند هرمز بمسقط.

ويرعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الروابط الطبية الخليجية والعربية وعدد من المسؤولين الصحيين بالسلطنة، ومشاركة نحو 300 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة من داخل وخارج السلطنة.

وأوضح الدكتور راشد بن خلفان العبري، الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والأمين العام للرابطة الخليجية للأذن والأنف والحنجرة، أن المؤتمر الثاني والعشرين سوف يناقش مختلف التطورات في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والعنق بمشاركة متحدثين عالميين  من ٢٣ دولة، مثل الأردن وسوريا والسودان ومصر وليبيا بالإضافة إلى إيران وتركيا وإيطاليا وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزلندا والهند وكوريا الجنوبية وغيرها.

سيستعرض المؤتمر أكثر من ٨٠ ورقة عمل ونقاشات علمية يتخللها حلقات عمل حول تأهيل السمع والنطق والبلع، كما سيُصاحب المؤتمر معرض ترويجي لأحدث الأجهزة والمستحضرات الطبية الحديثة المتعلقة بعلاج وجراحات الأنف والأذن والحنجرة والتعليم الطبي.

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