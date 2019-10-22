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فرص وتحديات قانون سماسرة التأمين في "الغرفة"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

فرص وتحديات قانون سماسرة التأمين في "الغرفة"

 

مسقط – الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة المال والتأمين لقاء مشتركا مع أصحاب ومديري شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين العاملة في السلطنة والمنتسبين للغرفة برئاسة مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء مستجدات قطاع التأمين وآليات تطوير الأداء المالي للقطاع وتحسين أوضاعه، كما ناقش اللقاء فرص وتحديات قانون سماسرة التأمين ومتطلباته، ومدى تأثيره على تطور القطاع، ودور الوسيط وممارسات شركات التأمين في استلام أقساط التأمين وسداد العمولات والتعويضات. 

 

كما ناقش المجتمعون قانون الوساطة والتأمين والممارسات والسلوكيات المهنية المُتبعة من قبل بعض شركات التأمين الرائدة في السوق الذي قد ينخفض في ظل وجود التأمين الرقمي الذي قد يقضي على دور الوسيط، حيث يُساهم قطاع سماسرة التأمين بنسبة نحو ٢٥٪ من إجمالي أقساط التأمين العُماني، حسب مؤشرات السوق لعام ٢٠١٧-٢٠١٨م، والصادر من الهيئة العامة لسوق المال العماني. 

وتطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية الاندماج بين شركات الوساطة التأمين وإعادة التأمين، لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة، وأكد اللقاء أهمية أن تقوم شركات الوساطة التأمين وإعادة التأمين بمراجعة خطط عمل وتطوير الأداء بما يُساعد في ارتفاع نسبة المساهمة في إجمالي أقساط التأمين.

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