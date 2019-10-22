ظفار تتأهب لاستقبال زوار الموسم السياحي الشتوي

صلالة - العمانية

تستعد مُحافظة ظفار لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الذي يشهد تدفق الزوار من مختلف دول العالم وخاصة أوروبا لما تتمتع به المحافظة من معالم طبيعية وتاريخية تسهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح بمختلف جنسياتهم عبر الرحلات الجوية والبرية، إلى المحافظة التي تتميز بأجواء معتدلة على مدار العام.

وقال مرهون بن سعيد بن مُبارك العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار إن المحافظة شهدت مؤخرا تنفيذ العديد من المشاريع السياحية والتجارية مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية على حد سواء، متوقعاً أن تشهد الحركة السياحية هذا العام نشاطا ملحوظا بالتزامن مع افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية إضافة إلى توفر عناصر جذب السياح ومنها المواقع الأثرية والموروثات التقليدية والفنون الشعبية، إضافة إلى المعالم والمقومات السياحية التي تزخر بها محافظة ظفار.

وأضاف العامري أنَّ مطار صلالة يشهد نموّا وازدهارا، ويستقبل سنوياً المزيد من السياح من جنسيات مختلفة عبر الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار صلالة وغير المباشرة فهناك مجموعات سياحية قادمة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وروسيا وغيرها من الدول الأوروبية سواء عبر رحلات الطيران المُباشرة إلى مطار صلالة أو عن طريق توقف السفن السياحية الضخمة بميناء صلالة.

وحول آخر الاستعدادات لاستقبال موسم السياحة الشتوية، قال العامري إن المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار تعقد اللقاءات والاجتماعات مع شركاء القطاع السياحي من جهات حكومية وخاصة للبحث في أهم المواضيع المتعلقة بالموسم والوقوف على أبرز التحديات والملاحظات ومعالجتها وتقديم التسهيلات الممكنة والتعرف على جاهزية كافة الجهات لاستقبال الموسم، كما تتابع الفرق التابعة للوزارة الأعمال الميدانية والزيارات التفقدية إلى الفنادق والمخيمات السياحية لقياس معايير الخدمات الفندقية المقدمة للسائح ومدى مطابقتها مع الاشتراطات والنظام المعمول به من قبل الوزارة، وزيادة عدد الفنادق التي أبدت استعدادها لاستقبال السياح وتقديم الخدمات السياحية المطلوبة، كما تواصل العمل بمراكز المعلومات السياحية بمطار صلالة وصلالة جاردنز مول وتزويدها بكافة الاحتياجات من خرائط وكتيبات ومطبوعات إرشادية.

وحول جهود الترويج السياحي لمحافظة ظفار كوجهة سياحية على مدار العام، قال العامري إنَّ الجهود التسويقية لمحافظة ظفار تتواصل على مدار العام لإبراز المحافظة كوجهة سياحية فريدة ووضعها على خارطة السياحة العالمية بمختلف الوسائل المستخدمة عبر المشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ الحملات والبرامج الترويجية التي تشارك فيها الوزارة في المحافل الإقليمية والدولية، وتعمل الوزارة على جذب واستقطاب الوسائل الإعلامية والقنوات العالمية لإعداد التقارير والبرامج السياحية الوثائقية واستقبال الوفود ممثلي المكاتب السياحية، إضافة إلى جهود الوزارة في السعي مع كبريات الوكالات الملاحية والشركات المالكة للسفن السياحية لوضع ميناء صلالة كمحطة رئيسية لاستقطاب أشهر وأكبر السفن السياحية، حيث يتضح من نمو أعداد السياح وزيادة عدد الرحلات المباشرة وتحقيق نسبة إشغال عالية في المنشآت الفندقية خلال فترة السياحة الشتوية بنسبة تجاوزت 90 بالمائة وهي نسبة تعكس نجاح الجهود المبذولة‪.