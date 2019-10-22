"مدائن" تدريب موظفي "البلديات" على "إدارة سلامة الأغذية"

مسقط – الرؤية

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، ممثلة بأكاديمية مدائن الصناعية، برنامجاً تدريبياً متخصصا للمفتشين والفنيين الصحيين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال النظم الحديثة في التصنيع الغذائي والمبادئ الأساسية لنظام إدارة سلامة الأغذية (الهاسب والمواصفة الدولية الايزو 22000).

وركز البرنامج التدريبي على أفضل ممارسات التصنيع في المنشآت وأهمية إجراء تحليل وتقييم للمخاطر (البيولوجية والكيميائية والفيزيائية) عبر سلسلة الغذاء حتى استهلاك المنتج النهائي، والمواصفة الدولية الأيزو (22000) كنظام متكامل لإدارة سلامة الغذاء بالمصانع الغذائية وفهم سياق نظرية النظام على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد النقاط الحرجة والتحكم فيها خلال التصنيع للوقاية من المخاطر ولضمان جودة المنتجات التي يتم تصنيعها.

وأوضح مقدم البرنامج التدريبي المهندس باسم بن بيربخش الزدجالي، كبير أخصائيّ الأمن والسلامة والصحة البيئية في "مدائن"، أنه نظراً لزيادة الطلب على الغذاء ذو الجودة العالية والآمن صحيا، فقد أصبح من الضروري التعرف على مخاطر التلوث التي قد يتعرض لها الغذاء وتحليل تلك المخاطر وتقييم درجة التأثير السلبي لها على سلامة الغذاء ومن ثم التحكم في تلك المخاطر ومنعها في مراحل التصنيع الغذائي المتمثلة تحويل المواد الغذائية المحصودة من المزرعة إلى منتجات قابلة للاستهلاك المباشر من قبل الإنسان أو جاهزة لعملية الطبخ والأكل، ومن ثم قيام إدارة الإنتاج في التصنيع الغذائي بالتعاقد مع مزرعة لتزويدها بالمواد الخام للمنتجات الغذائية التي تنتجها أو تقوم الشركة بإنشاء مزارع تابعة لها على أن يتم وضع قائمة الخصائص والمواصفات التي يجب أن يجري تطبيقها أثناء الزراعة للحصول على مواد الخام بالمواصفات المطلوبة إلى أن تتم عملية مراقبة الزراعة وفحص النباتات والنضوج وإرسالها إلى المصنع للبدء بمراحل التصنيع.

وتضمن البرنامج تنظيم زيارات ميدانية إلى المصانع للتطبيق العملي وتعزيز قدرات ومعارف المشاركين حول المخاطر المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء في المنشآت الصناعية، وفي ختام حلقة العمل كرم المهندس مسلم بن محمد الشحري، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، المشاركين.