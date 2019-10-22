الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"مدائن" تدريب موظفي "البلديات" على "إدارة سلامة الأغذية"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

"مدائن" تدريب موظفي "البلديات" على "إدارة سلامة الأغذية"

 

مسقط – الرؤية

 

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، ممثلة بأكاديمية مدائن الصناعية، برنامجاً تدريبياً متخصصا للمفتشين والفنيين الصحيين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال النظم الحديثة في التصنيع الغذائي والمبادئ الأساسية لنظام إدارة سلامة الأغذية (الهاسب والمواصفة الدولية الايزو 22000).

وركز البرنامج التدريبي على أفضل ممارسات التصنيع في المنشآت وأهمية إجراء تحليل وتقييم للمخاطر (البيولوجية والكيميائية والفيزيائية) عبر سلسلة الغذاء حتى استهلاك المنتج النهائي، والمواصفة الدولية الأيزو (22000) كنظام متكامل لإدارة سلامة الغذاء بالمصانع الغذائية وفهم سياق نظرية النظام على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد النقاط الحرجة والتحكم فيها خلال التصنيع للوقاية من المخاطر ولضمان جودة المنتجات التي يتم تصنيعها.

وأوضح مقدم البرنامج التدريبي المهندس باسم بن بيربخش الزدجالي، كبير أخصائيّ الأمن والسلامة والصحة البيئية في "مدائن"، أنه نظراً لزيادة الطلب على الغذاء ذو الجودة العالية والآمن صحيا، فقد أصبح من الضروري التعرف على مخاطر التلوث التي قد يتعرض لها الغذاء وتحليل تلك المخاطر وتقييم درجة التأثير السلبي لها على سلامة الغذاء ومن ثم التحكم في تلك المخاطر ومنعها في مراحل التصنيع الغذائي المتمثلة تحويل المواد الغذائية المحصودة من المزرعة إلى منتجات قابلة للاستهلاك المباشر من قبل الإنسان أو جاهزة لعملية الطبخ والأكل، ومن ثم قيام إدارة الإنتاج في التصنيع الغذائي بالتعاقد مع مزرعة لتزويدها بالمواد الخام للمنتجات الغذائية التي تنتجها أو تقوم الشركة بإنشاء مزارع تابعة لها على أن يتم وضع قائمة الخصائص والمواصفات التي يجب أن يجري تطبيقها أثناء الزراعة للحصول على مواد الخام بالمواصفات المطلوبة إلى أن تتم عملية مراقبة الزراعة وفحص النباتات والنضوج وإرسالها إلى المصنع للبدء بمراحل التصنيع.

وتضمن البرنامج تنظيم زيارات ميدانية إلى المصانع للتطبيق العملي وتعزيز قدرات ومعارف المشاركين حول المخاطر المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء في المنشآت الصناعية، وفي ختام حلقة العمل كرم المهندس مسلم بن محمد الشحري، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، المشاركين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مارس 2015

تدريب موظفي "البلديات" على النظم الحديثة في إدارة الموارد البشرية

المزيد

30 يناير 2018

تدريب موظفي البلديات على "إدارة المخاطر" بالبريمي

المزيد

26 مارس 2019

تدريب موظفي "مدائن" على البيانات المالية

المزيد

04 يونيو 2017

حلقة عمل حول "إدارة سلامة الأغذية" في واحة المعرفة مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة