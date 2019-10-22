"الموج مسقط" يطلق المرحلة الثانية من "فيلل الغدير"

مسقط - الرؤية

يُدشّن "الموج مسقط"، عبر شراكة استراتيجية بين حكومة السلطنة وشركة ماجد الفطيم العقارية، المرحلة الثانية من فيلل الغدير العائلية العصرية، المؤلفة من ثلاث وأربع غرف نوم، استنادًا إلى الطلب القوي على هذه الفيلل الحديثة التي تم إطلاقها في أبريل الماضي.

وتفاعلت السوق العقارية بحماس مع إطلاق فيلل الغدير الفريدة من نوعها في المرحلة الأولى، التي تتمتع بموقع استثنائي وتحظى بمزايا المعيشة العصرية في مجتمع الموج، فضلًا عن اتسامها بتصميم وتشطيبات متميزة، أضفت على المشروع لمسات من الرقي والفخامة.

وقال ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط، إنّ المسطحات الخضراء المحيطة بفيلل الغدير، والمشتملة على الحدائق ومسارات المشي وركوب الدراجات التي تمتدّ على مساحة 35 كيلومترًا، والخور الذي يمتد داخل الحي، والوقوع بمحاذاة الساحل الخلاب للموج مسقط، عوامل مهمة اجتذبت المشترين بشدّة في المرحلة الأولى من المشروع. وقد أبدت العائلات التي سكنت فيلل الغدير، استحسانها لسهولة الوصول إلى احتياجاتها اليومية ووقوعها على مقربة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمدارس وحتى الوجهات الرئيسة في مسقط، كالمطار وغيره من المناطق المهمة الأخرى، وذلك في ظلّ مشاعر الألفة والطمأنينة التي تزدهر وسط أجواء المعيشة المجتمعية الراقية.

وحرص "الموج مسقط" على أن تكون تصاميم فيلل الغدير خيارات معيشة عائلية رفيقة بالبيئة، وذلك باستخدام مواد أساسية عازلة للحرارة، واعتماد نظم الإنارة الموفّرة للطاقة، فضلًا عن التجهيزات الموفّرة للمياه. وتحظى المرحلة الثانية من فيلل الغدير في تصميمها ببوابة تسمح بمرور السكان عبرها مباشرة إلى الحيّ دون المرور بالمدخل الرئيسي للموج مسقط.

ويتمتع سكان الحي، في مرحلتيه الأولى والثانية المرتقبة، بإمكانية الوصول بيُسر وسهولة إلى مجموعة من المرافق والخدمات تضمّ المطاعم والمقاهي وعددًا من الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم، فضلًا عن حضانة أطفال، وملعب جولف من تصميم الأسطورة العالمية غريغ نورمان، ومرسى لليخوت والمراكب، وأسلوب معيشة عصري يهتمّ في مختلف جوانبه بالعافية والرفاه، علاوة على المركز المجتمعي والمسجد اللذين طال انتظارهما، ليشكلا أحدث الإضافات التطويرية للوجهة. وقد جرى تصميم المركز المجتمعي بطريقة إبداعية تجعله مكانًا مثاليًا يتيح التواصل والمشاركة والتعلم، ولا يبعد عن منازل السكان سوى خطوات قليلة.