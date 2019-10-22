الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"النفط العمانية وأوربك" تدعم مؤتمر "أوبال للنفط والغاز 2020"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

"النفط العمانية وأوربك" تدعم مؤتمر "أوبال للنفط والغاز 2020"

مسقط - الرؤية

دعمت مجموعة النفط العمانية وأوربك مؤتمر أوبال للنفط والغاز 2019 الذي اختتم أعماله تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة. وشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال يومي 21 و22 أكتوبر بتنظيم من الجمعية العمانية للخدمات النفطية وإدارة "عمان أكسبو" نحو 200 مشارك يمثلون صناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع النفط والغاز.

وتضمن المؤتمر العديد من العروض المرئية وجلسات نقاشية مثرية غطت 7 مواضيع رئيسية تشكل أهمية بالغة لقطاع النفط والغاز بالسلطنة، وشملت هذه المواضيع التقنية وحلول استكشاف النفط في المواقع البحرية، والقيمة المحلية المضافة، والموارد البشرية والتدريب، والطاقة المتجددة والطاقة المستقبلية، ونظرة تجارية مستقبلية، والصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز، وتقنية المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز إضافة إلى التقنية المتقدمة والابتكار في قطاع النفط والغاز، إلى جانب استكشاف النفط في المواقع البحرية والإنتاج والطاقة المتجددة؛ والشؤون التنظيمية، وجدارة وكفاءة السلطنة كوجهة استثمارية، وكيفية إيجاد بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وشكّل المؤتمر منصّة متميّزة للتواصل بين خبراء القطاع ومعرفة المزيد عن القضايا ذات الأهمية لمستقبل السلطنة. وحاضر في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء في القطاع من داخل السلطنة.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض شاركت فيه شركات توريد معدات حقول النفط والشركات الاستشارية وشركات التدريب التي عرضت أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات التي تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بالسلطنة.

ويعد مؤتمر أوبال للنفط والغاز 2019 المنصّة الأولى لقطاع النفط والغاز ويجمع مختلف الأطراف الرئيسية ذات العلاقة لمدة يومين لمناقشة أحدث التوجهات والمواضيع الاسترتيجية والتواصل مع خبراء القطاع ومعرفة الاستراتيجيات والحلول التي تساعد على التعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أكتوبر 2019

"أوبال للنفط والغاز" يسلط الضوء على التنقيب البحري عن النفط والقيمة المحلية المضافة

المزيد

11 سبتمبر 2019

"النفط العمانية وأوربك" تدعم الجهود التعليمية بنحو 14 مليون ريال في شمال الباطنة

المزيد

19 فبراير 2018

انطلاق مؤتمر عمان للنفط والغاز.. 25 مارس

المزيد

21 أكتوبر 2019

استعراض تجربة "تكاتف بتروفاك عمان" في "أوبال للنفط والغاز"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة