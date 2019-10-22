"النفط العمانية وأوربك" تدعم مؤتمر "أوبال للنفط والغاز 2020"

مسقط - الرؤية

دعمت مجموعة النفط العمانية وأوربك مؤتمر أوبال للنفط والغاز 2019 الذي اختتم أعماله تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة. وشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال يومي 21 و22 أكتوبر بتنظيم من الجمعية العمانية للخدمات النفطية وإدارة "عمان أكسبو" نحو 200 مشارك يمثلون صناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع النفط والغاز.

وتضمن المؤتمر العديد من العروض المرئية وجلسات نقاشية مثرية غطت 7 مواضيع رئيسية تشكل أهمية بالغة لقطاع النفط والغاز بالسلطنة، وشملت هذه المواضيع التقنية وحلول استكشاف النفط في المواقع البحرية، والقيمة المحلية المضافة، والموارد البشرية والتدريب، والطاقة المتجددة والطاقة المستقبلية، ونظرة تجارية مستقبلية، والصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز، وتقنية المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز إضافة إلى التقنية المتقدمة والابتكار في قطاع النفط والغاز، إلى جانب استكشاف النفط في المواقع البحرية والإنتاج والطاقة المتجددة؛ والشؤون التنظيمية، وجدارة وكفاءة السلطنة كوجهة استثمارية، وكيفية إيجاد بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وشكّل المؤتمر منصّة متميّزة للتواصل بين خبراء القطاع ومعرفة المزيد عن القضايا ذات الأهمية لمستقبل السلطنة. وحاضر في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء في القطاع من داخل السلطنة.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض شاركت فيه شركات توريد معدات حقول النفط والشركات الاستشارية وشركات التدريب التي عرضت أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات التي تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بالسلطنة.

ويعد مؤتمر أوبال للنفط والغاز 2019 المنصّة الأولى لقطاع النفط والغاز ويجمع مختلف الأطراف الرئيسية ذات العلاقة لمدة يومين لمناقشة أحدث التوجهات والمواضيع الاسترتيجية والتواصل مع خبراء القطاع ومعرفة الاستراتيجيات والحلول التي تساعد على التعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في السلطنة.