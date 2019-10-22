تكريم "صحار الإسلامي" لرعايته ندوة مؤسسة الرستاق الوقفية

الرستاق – الرؤية

دعم وشارك صحار الإسلامي، نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، في الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها صحار الإسلامي مؤخرًا مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتوفير حلول مبتكرة ذكية وسهلة في مختلف القطاعات المتعلقة بالأوقاف.

وركزت الندوة التي عقدت تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على تعريف مختلف أصحاب المصلحة الحاضرين في الاجتماع بمؤسسة الرستاق الوقفية العامة، وقد مثل البنك في الندوة أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وعبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الإسلامي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك. وتضمنت الندوة التعريفية حلقة نقاش وأوراق عمل، إلى جانب تدشين الشعار الرسمي لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة. وكرم راعي الحفل المتحدثين المشاركين في الندوة والمؤسسات الداعمة، وبالنيابة عن صحار الإسلامي، تسلم عبد الواحد المرشدي التكريم نظير دعم صحار الإسلامي لهذه الندوة.

وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: في إطار غايتنا المتمثلة في مساعدة الزبائن والناس على تحقيق الفوز، نواصل مسيرتنا نحو عقد المزيد من الشراكات والتعاون الاستراتيجية، عليه فإنّ شراكتنا مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتناسب مع متطلبات الوزارة في مجال الأوقاف العامة، الأمر الذي يسهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد المحلي. إن هذا القطاع يمتلك آفاقا شاسعة، ونعمل إلى جانب الوزارة لتسخير كافة إمكانات هذا القطاع بالشكل الأمثل، وذلك نظير كون الوقف العام يعتبر بمثابة الحل المناسب لتحقيق المرونة من خلال المؤسسات والبنية التحتية، ويعد أيضًا مصدرًا يمكن الاعتماد عليه لتمويل مبادرات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات بشكل عام.

وشارك عبد الواحد المرشدي بورقة عمل استعرض فيها استثمار وتثمير أصول الأوقاف، وقال: نهدف في صحار الإسلامي إلى دعم مبادرات الحكومة والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتها التنموية نحو تسهيل وتطوير التمويل الاجتماعي الإسلامي. وباعتبارنا الشريك المالي والاستراتيجي للوزارة، فان هدفنا هو تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية. ونسعى جاهدين نحو استكمال الجهود التي تسلط الضوء على التعريف بمزايا وامتيازات مؤسسة الرستاق الوقفية العامة، مما يشكل خطوة إضافية ضمن مسيرة الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لتلبية احتياجات العامة.