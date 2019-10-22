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مجلس الهيئة يقر مشروع لائحة تنظيم وترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين

"سوق المال" تعتمد تعديل بعض أحكام نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تعتمد تعديل بعض أحكام نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

 

 

مسقط – الرؤية

 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. واعتمد المجلس تعديل بعض أحكام نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم (34/2019) لتشمل تنظيم تأمين فئة المستخدمين في المنازل أو خارجها ومن في حكمهم.

كما اعتمد المجلس مشروع إصدار لائحة تنظيم وترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والتي تُعد حلقة وصل بين شركات التأمين ومقدمي خدمة الرعاية الصحية وحاملي وثائق التأمين، وذلك إيمانًا من المجلس بضرورة وجود الأطر القانونية لتنظيم صناعة التأمين بنوعيها التقليدي والتكافلي لما لها من أهمية كبيرة من أجل توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين على قدر كبير من الأمان والعدالة من ناحية والمحافظة على حقوق حملة الوثائق التأمينية من جهة أخرى.

ويأتي اعتماد هذين المشروعين بعد أن اطلعت الهيئة على عدد من تجارب الدول للاستفادة من أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق أحكام التأمين الصحي.

وفي ضوء قرار الحكومة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، فقد اطلع المجلس على آخر المستجدات حول تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.

واستعرض المجلس التقارير الخاصة بأهم أعمال ومشاريع الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة المنصرمة من هذا العام وأداء سوق مسقط والأسواق العربية للأشهر المنقضية. وكذلك اطلع المجلس على أهم القرارات والإنجازات التي حققها مركز عمان للحوكمة والاستدامة وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وتسجيل الأوراق المالية.

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