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عوائد جذابة على استثمارات العملاء في "هابيتات"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

عوائد جذابة على استثمارات العملاء في "هابيتات"

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة تصميم، شركة الخدمات العقارية الرائدة في السلطنة، مشروعها المستقبلي "هابيتات" الذي يقع في مدينة الخوير. وتبلغ مساحة المشروع 75,000 متر مربع ويحتوي على مزيج من سكنات الإقامة المتوفرة للبيع ومحلات التجارية ومطاعم مفتوحة، إضافة إلى مساحات فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة. وسيجري تطوير المشروع بالتعاون مع مجموعة شركات الشنفري العمانية وشركة الهندسة المعمارية النمساوية ماندريسي.

 وقد استقطب المشروع اهتمام الجمهور، حيث تتلقى إدارة المشروع العديد من الاستفسارات عن وحداته السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة من العملاء.

وقال أليساندرو دافيريو، الرئيس التنفيذي لشركة تصميم: متحمسون للنجاح المبكر الذي حققه مشروع هابيتات.  ويتمركز الهدف الرئيسي لأعمالنا حول تزويد عملائنا بفرص تحقيق أقصى عائد على استثماراتهم، ونشعر بالرضا عندما نرى ثمار جهودنا التي يتم تلقيها بشكل جيد جدا من قبل السوق.

 ويطل المشروع على البحر من جانب واحد، وله إطلالة ساحرة على جبال الحجر من الجانب الآخر، ويوفر للمقيمين مناظر خلابة، مما يضيف إلى قيمة المشروع بشكل كبير. وضم المشروع أكثر من 200 وحدة، وسيكون للمشروع مكانة خاصة كونه واحدا من المشاريع العقارية الراقية في السلطنة.

وعند اكتمال المشروع، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من 44 وحدة سكنية متميزة، و44 وحدة بيع بالتجزئة مصممة بشكل عصري، و118 وحدة مكتبية بخدمات متقدمة، ومطعما أنيقًا على فوق السطح. وتتميز جميع الوحدات بتصميم متميز وبجودة عالية، مع وجود العناصر الجمالية، وخدمات وتسهيلات رفاه للموظفين، مما سيضيف جوا وراحة نفسية لهم. وستكون أماكن العمل في هابيتات بمثابة شهادة على التزام تصميم بتقديم خدمات تعتبر الأفضل من فئتها للعملاء.

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