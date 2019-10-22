حقيقة تأسيس شركة طيران جديدة بالسلطنة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

نفت المجموعة العمانية للطيران ما أوردته وكالة رويترز للأنباء من أنباء عن قيام المجموعة بتأسيس شركة طيران جديدة، ونسبت الوكالة الخبر لمصدرين رفضا الكشف عن هويتهما.

وأوضحت المجموعة في حسابها على تويتر أن المجموعة تعمل على تطوير برنامج ترويجي واستثماري باسم "عمان لينك" يهدف الى ترويج وربط المطارات الإقليمية في السلطنة.

كانت رويترز قد نشرت صباح اليوم خبرا نسبت فيه إلى "مصدران مطلعان" القول إن سلطنة عمان تدرس إنشاء شركة طيران إقليمية جديدة قد تتولى العمليات المحلية من الناقلة الوطنية الطيران العماني، وتابعت أن المجموعة العمانية للطيران التابعة للحكومة أصدرت طلب مقترحات هذا الشهر لدراسة جدوى تشغيل شركة الطيران الجديدة "عمان لينك".