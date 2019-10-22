انخفاض أسعار النفط العالمية

عواصم – الوكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يضر بالطلب، ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية.

ونزلت عقود خام "برنت" بواقع عشرة سنتات إلى 58.86 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بواقع 12 سنتا إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل.

وقلص "غولدمان ساكس" الثلاثاء توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا، مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.